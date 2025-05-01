Фото: Facebook

Известно, что женщину, которая это сделала, уже задержали на украинского волонтера.

Об этом активист сам сообщил в своем телеграмм-канале, передает RegioNews.

Сергей Стерненко сообщил, что на него совершили нападение. Он отметил, что получил ранения, но угрозы жизни нет.

Также активист поблагодарил СБУ за скорую реакцию. Женщину, которая напала, уже задержали правоохранители. По словам Сергея, если бы не СБУ, он уже ничего не смог бы писать.

Напомним, что 17 мая в Киеве напали на продюсера Общественного Юрия Макарова. К счастью, угрозы жизни журналиста сейчас нет. Президент Украины Зеленский говорил, что правоохранители работают над разными версиями, одна из которых — работа российских спецслужб.