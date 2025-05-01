13:56  01 мая
В Ровно младенца выбросили на мусорку: полиция сообщила подробности
13:17  01 мая
В поле на Херсонщине фермер подорвался на мине
11:55  01 мая
На Киевщине задержали мужчину, который пытался похитить 6-летнюю девочку
UA | RU
UA | RU
01 мая 2025, 13:40

На активиста Сергея Стерненко совершено нападение: что известно

01 мая 2025, 13:40
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Известно, что женщину, которая это сделала, уже задержали на украинского волонтера.

Об этом активист сам сообщил в своем телеграмм-канале, передает RegioNews.

Сергей Стерненко сообщил, что на него совершили нападение. Он отметил, что получил ранения, но угрозы жизни нет.

Также активист поблагодарил СБУ за скорую реакцию. Женщину, которая напала, уже задержали правоохранители. По словам Сергея, если бы не СБУ, он уже ничего не смог бы писать.

Напомним, что 17 мая в Киеве напали на продюсера Общественного Юрия Макарова. К счастью, угрозы жизни журналиста сейчас нет. Президент Украины Зеленский говорил, что правоохранители работают над разными версиями, одна из которых — работа российских спецслужб.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
активист нападение
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
В Ивано-Франковске авто сбило парня на электросамокате: пострадавший в больнице
01 мая 2025, 14:49
Нападение на Стерненко: в СБУ показали фото задержанной
01 мая 2025, 14:35
За неделю Сухопутные войска сбили более 200 российских дронов
01 мая 2025, 14:30
На Закарпатье умерла самая старая монахиня Украины
01 мая 2025, 14:25
В прокуратуре показали последствия удара по АЗС в Харькове
01 мая 2025, 14:20
В Харьковской области идентифицировали оккупанта, который угрожал гражданскому оружию
01 мая 2025, 14:20
В Ровно младенца выбросили на мусорку: полиция сообщила подробности
01 мая 2025, 13:56
Удар по Харькову: россияне атаковали город беспилотниками, есть попадание
01 мая 2025, 13:55
Россияне атаковали с дрона женщину в пригороде Херсона
01 мая 2025, 13:37
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Все блоги »