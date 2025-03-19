Никаких ПТУ. В Украине хотят изменить систему профессионально-технического образования
Народные депутаты предлагают обновить систему профессионального образования, чтобы она стала более эффективной и отвечала современным требованиям
Соответствующий законопроект №13107 был зарегистрирован в середине марта в Верховной Раде, передает RegioNews.
В пояснительной записке отмечается, что в Украине произошли и продолжают происходить существенные структурные изменения не только системы образования, но и рынка труда, на удовлетворение запросов и потребностей которого в смысле подготовки качественного человеческого капитала работает система профессионального образования.
Законопроект №13107 предусматривает следующие изменения в профессиональном образовании:
- возможность бесплатного получения другой профессии: граждане смогут получить новую профессию не ранее чем через 3 года после предварительной квалификации при наличии страхового стажа не менее 2 лет;
- доступ к обучению без базового среднего образования: лица, не получившие базового среднего образования, будут иметь право на профессиональное образование;
- новая система финансирования: ввести новую субвенцию от государства местным бюджетам для оплаты труда педагогов, а содержание материально-технической базы коммунальных учреждений профессионального образования должно финансироваться из местных бюджетов;
- расширение автономии учреждений профессионального образования: учреждения смогут самостоятельно определять правила приема абитуриентов, разрабатывать образовательные программы и распоряжаться заработанными средствами;
- внедрение образовательного аудита: ввести проверки качества обучения повышения стандартов образования;
- смены в рабочем времени: работу педагогов сократят до 36 часов в неделю вместо 40;
- усиление сотрудничества с работодателями: предусмотрено расширение механизмов государственно-частного партнерства для улучшения качества образования;
- обновление терминологии: хотят заменить термины "профессиональное образование" вместо "профессионально-техническое образование", "студент" вместо "ученик", а также объединить 17 типов учреждений профессионально-технического образования, в том числе ПТУ, в "профессиональный колледж".
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