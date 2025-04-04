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Многие студенты-мужчины выехали за границу по программам обмена. При этом часть из них в Украину не вернулась

Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.

Как рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий, до 17% выехавших по программе обменов студентов-мужчин не вернулись в Украину в определенные сроки. При этом он отметил, что МОН не намерен отменять возможности для выезда за границу в рамках программы академической мобильности.

"Есть существенная часть ребят, а это 15–17% уехавших на академическую мобильность и не вернувшихся вовремя. Пока это не критическая цифра, чтобы отменять возможности для выезда", - отметил замглавы МОН.

По его словам, речь идет преимущественно о студентах-бакалаврах от 18 до 22 лет. По мнению Винницкого, эта цифра не критична, но тревожна. МОН планирует обращаться к ректорам наших университетов, которые являются частью консорциумов Эразмуса, чтобы их комиссии внимательнее отбирали тех, кто едет на мобильность.

Следует отметить, что также многие школьники учатся за границей из-за войны войны. Тем не менее, более 355 тысяч детей продолжают учиться в украинских школах в дистанционном режиме.