Минирует, разминирует и доставляет: как наземный роботизированный комплекс SIRKO помогает ВСУ

фото: Министерство обороны Украины

Силы обороны активно внедряют и масштабируют наземные беспилотные комплексы, разработанные украинскими компаниями. "UGV SIRKO-S1" - одна из первых наземных роботизированных транспортных платформ, которая была кодифицирована и начала использоваться в армии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Благодаря модульной конструкции можно легко изменять ее конфигурацию для выполнения широкого спектра операций: от разведки и логистики до минной безопасности. При этом боевые и тактические задачи осуществляются дистанционно, что существенно повышает безопасность военнослужащих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что надежная система связи позволяет "SIRKO-S1" выполнять операции на расстоянии до 3 км в зоне прямой видимости, с возможностью расширения этого радиуса до 10 км с помощью ретранслятора.

Конструкция платформы предусматривает использование дополнительных модулей для расширения функционала: от базовых логистических задач по перевозке запасов и ведению разведки, до минирования или разминирования. Она готова к работе уже через считанные минуты после транспортировки.

Робот обладает высокой маневренностью и проходимостью благодаря гибкой конструкции и безвоздушным колесам 4х4. Это облегчает навигацию по пересеченной местности и позволяет использовать его на разных операционных ландшафтах.

Напомним, Силы обороны активно применяют на поле боя отечественные разработки, превосходящие мировые аналоги. Среди них - БпАК "Raybird" ("ACS-3"), который переформатировал все существующие классификации беспилотников.