В Днепре задержан мужчина, незаконно хранивший оружие
В Днепре правоохранители обнаружили у 45-летнего местного жителя кучу оружия. Теперь его отправят под стражу
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.
В Днепре правоохранители задержали местного жителя, незаконно хранившего оружие. Дома у 45-летнего мужчины нашли почти 700 патронов и две гранаты.
Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.
Напомним, ранее в Полтавской области разоблачили торговцев оружием. У них изъяли пять тысяч патронов разных калибров, боевые гранаты и пистолет-пулемет.
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