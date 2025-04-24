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В Днепре правоохранители обнаружили у 45-летнего местного жителя кучу оружия. Теперь его отправят под стражу

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Днепре правоохранители задержали местного жителя, незаконно хранившего оружие. Дома у 45-летнего мужчины нашли почти 700 патронов и две гранаты.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.

Напомним, ранее в Полтавской области разоблачили торговцев оружием. У них изъяли пять тысяч патронов разных калибров, боевые гранаты и пистолет-пулемет.