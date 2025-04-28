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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

К оперативникам уголовного розыска поступила информация, что житель Чернигова торгует боеприпасами. Полицейские установили, что мужчина причастен к сбыту не менее двух гранат.

После документирования очередного факта сбыта боеприпасов правоохранители задержали злоумышленника.

Во время обыска в доме фигуранта обнаружили и изъяли еще 5 готовых к сбыту ручных гранат с зажиганиями, патроны, а также другие вещественные доказательства. Все изъятое направили на экспертизу.

Злоумышленнику объявили подозрение, его взяли под стражу. Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, в Сумской области мужчина хранил гранаты и патроны в доме, где живут дети.