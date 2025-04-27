фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки, 26 апреля, Силы обороны Украины уничтожили 1 030 российских захватчиков, одну систему РСЗО, восемь танков, пять боевых бронированных машин, 42 артсистемы, 114 БпЛА оперативно-тактического уровня и 136 единиц автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 948 тысяч солдат.

Напомним, в ночь на 27 апреля российская армия запустила по Украине 149 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 57 вражеских дронов, еще 67 — локационно потеряны.