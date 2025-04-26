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26 апреля 2025, 10:14

Массовые сбои в цифровых сервисах: украинцам разъяснили ситуацию

26 апреля 2025, 10:14
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Утром 26 апреля в Украине произошел масштабный сбой. Не работают терминалы, "Дия", сайт Новой почты, а также есть проблемы с оплатой проезда в метро

Об этом свидетельствуют сообщения пользователей в соцсетях, передает RegioNews.

Пока картой невозможно рассчитаться ни в магазинах, ни в общественном транспорте. Также возникают сбои в работе Apple Pay, Google Pay, невозможно пополнить банковские карты или оплатить услуги такси.

В Киевской городской государственной администрации подтвердили, что из-за технического сбоя в "Ощадбанке" временно недоступна бесконтактная оплата на турникетах метро. Специалисты работают над возобновлением работы.

"Новая почта" объяснила, что проблемы вызваны техническими сложностями у подрядчика, и подчеркнула, что это не хакерская атака. По данным компании, по состоянию на 9:00 работа сервисов постепенно возобновляется. Ожидается полное восстановление до 10:00.

В приложении "Дия" сообщили, что сбой вызван обновлениями одного из крупных центров обработки данных. Команда работает над возобновлением нормальной работы сервисов.

Напомним, 23 марта произошел масштабный технический сбой в системе "Укрзализныци". Поэтому нельзя было купить билеты онлайн. Восстановление длилось несколько дней.

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цифровизация цифровые сервисы Украина Дія Новая почта Ощадбанк сбой технический сбой
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