Массовые сбои в цифровых сервисах: украинцам разъяснили ситуацию

иллюстративное фото: из открытых источников

Утром 26 апреля в Украине произошел масштабный сбой. Не работают терминалы, "Дия", сайт Новой почты, а также есть проблемы с оплатой проезда в метро

Об этом свидетельствуют сообщения пользователей в соцсетях, передает RegioNews.

Пока картой невозможно рассчитаться ни в магазинах, ни в общественном транспорте. Также возникают сбои в работе Apple Pay, Google Pay, невозможно пополнить банковские карты или оплатить услуги такси.

В Киевской городской государственной администрации подтвердили, что из-за технического сбоя в "Ощадбанке" временно недоступна бесконтактная оплата на турникетах метро. Специалисты работают над возобновлением работы.

"Новая почта" объяснила, что проблемы вызваны техническими сложностями у подрядчика, и подчеркнула, что это не хакерская атака. По данным компании, по состоянию на 9:00 работа сервисов постепенно возобновляется. Ожидается полное восстановление до 10:00.

В приложении "Дия" сообщили, что сбой вызван обновлениями одного из крупных центров обработки данных. Команда работает над возобновлением нормальной работы сервисов.

Напомним, 23 марта произошел масштабный технический сбой в системе "Укрзализныци". Поэтому нельзя было купить билеты онлайн. Восстановление длилось несколько дней.