Масові збої в цифрових сервісах: українцям роз'яснили ситуацію

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Зранку 26 квітня в Україні стався масштабний збій. Не працюють термінали, "Дія", сайт Нової пошти, а також є проблеми з оплатою проїзду в метро

Про це свідчать повідомлення користувачів у соцмережах, передає RegioNews.

Наразі карткою неможливо розрахуватися ні в магазинах, ні у громадському транспорті. Також виникають збої у роботі Apple Pay, Google Pay, неможливо поповнити банківські картки або оплатити послуги таксі.

У Київській міській державній адміністрації підтвердили, що через технічний збій в "Ощадбанку" тимчасово недоступна безконтактна оплата на турнікетах метро. Фахівці працюють над відновленням роботи.

"Нова пошта" пояснила, що проблеми викликані технічними складнощами у підрядника, і наголосила, що це не є хакерською атакою. За даними компанії, станом на 9:00 робота сервісів поступово відновлюється. Очікують повне відновлення до 10:00.

У застосунку "Дія" повідомили, що збій спричинений оновленнями одного з великих центрів обробки даних. Команда працює над відновленням нормальної роботи сервісів.

Нагадаємо, 23 березня стався масштабний технічний збій в системі "Укрзалізниці". Через це не можна було купити квитки онлайн. Відновлення тривало кілька днів.