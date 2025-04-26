Масові збої в цифрових сервісах: українцям роз'яснили ситуацію
Зранку 26 квітня в Україні стався масштабний збій. Не працюють термінали, "Дія", сайт Нової пошти, а також є проблеми з оплатою проїзду в метро
Про це свідчать повідомлення користувачів у соцмережах, передає RegioNews.
Наразі карткою неможливо розрахуватися ні в магазинах, ні у громадському транспорті. Також виникають збої у роботі Apple Pay, Google Pay, неможливо поповнити банківські картки або оплатити послуги таксі.
У Київській міській державній адміністрації підтвердили, що через технічний збій в "Ощадбанку" тимчасово недоступна безконтактна оплата на турнікетах метро. Фахівці працюють над відновленням роботи.
"Нова пошта" пояснила, що проблеми викликані технічними складнощами у підрядника, і наголосила, що це не є хакерською атакою. За даними компанії, станом на 9:00 робота сервісів поступово відновлюється. Очікують повне відновлення до 10:00.
У застосунку "Дія" повідомили, що збій спричинений оновленнями одного з великих центрів обробки даних. Команда працює над відновленням нормальної роботи сервісів.
Нагадаємо, 23 березня стався масштабний технічний збій в системі "Укрзалізниці". Через це не можна було купити квитки онлайн. Відновлення тривало кілька днів.