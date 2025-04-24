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Во время выступления в ПАСЕ Владимир Зеленский ответил на вопросы по заявлениям в медиа о "возможности отказа Украины от некоторых территорий"

Об этом президент Украины рассказал во время выступления в ЮАР, передает RegioNews.

Президент Украины в своей речи подчеркнул, что атака окупантов в ночь на 24 апреля была одной из самых сложных и одной из самых наглых со стороны РФ. Он добавил, что РФ оказывает давление на наших людей, а также на США.

Владимир Зеленский заявил, что не видит давления со стороны США на Россию. Нет ведь санкций.

Также президент прокомментировал заявления в медиа о том, что Украина должна будет "отдать территорию" ради мира.

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Песков заявлял, что якобы для завершения войны Украина должна вывести войска из четырех своих областей. Кроме Донбасса и Крыма россияне хотят получить Запорожскую и Херсонскую области, которые они незаконно вписали в свою конституцию.