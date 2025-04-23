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В Украине в четверг, 24 апреля, ожидаются дожди в некоторых регионах. При этом в большинстве областей температура воздуха будет достаточно высокой

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

24 апреля над Украиной будет теплая воздушная масса, однако на погоду большинства западных, а днем и северных областей начнет влиять перемещающийся с запада атмосферный фронт. Ночью осадков не будет, но днем - в большинстве западных, северных областей и юго-восточной части возможны дожди с грозами.

Температура воздуха ночью от 8 до 13 градусов тепла. Днем от 21 до 26 градусов выше нуля, в Карпатах и на побережье морей от 15 до 20 градусов тепла.

В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 8 до 13 градусов тепла. Днем от 21 до 26 градусов тепла. В столице ночью ожидается от 11 до 13 градусов тепла. Днем в Киеве — от 23 до 25 градусов выше нуля.

Следует добавить, что синоптики предупредили о пожарной опасности на 24-26 апреля в северных, центральных, южных, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской (24-25 апреля в Волынской) областях.