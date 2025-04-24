За прошедшие сутки на фронте произошло 168 боеприкосновений

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Больше всего враг атаковал на Лиманском, Торецком и Покровском направлениях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Вчера (23 апреля – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 1 ракетного и 111 авиаударов, применив 4 ракеты и сбросив 228 КАБ. Кроме этого, совершил 6289 обстрелов, в том числе 175 – из реактивных систем залпового огня, и 2" – говорится в сообщении.

На Харьковском направлении россияне 4 раза пытались прорвать оборонные рубежи в районах Волчанска и Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении зафиксирована 1 атака вблизи Загрызового – штурмовые действия остановлены.

На Лиманском направлении РФ совершила 20 атак в районах Нового, Грековки, Надежды и Редкодуба.

На Северском направлении остановлено 12 попыток наступления возле Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении произошло 1 боевое столкновение в районе Клещиевки.

На Торецком направлении зафиксировано 25 атак в районах Дачного, Крымского, Торецкого и Леонидовки.

На Покровском направлении остановлено 56 штурмов вблизи Калинового, Зеленого Поля, Новоторецкого, Елизаветовки, Лисовки, Возрождения, Зверевого, Успеновки, Надеевки, Котляровки и Андреевки.

На Новопавловском направлении враг совершил 15 атак возле Константинополя, Разлива, Скудного, Ровно и Новодаровки.

На Ореховском направлении зафиксированы 3 попытки продвижения у Степного, Щербаков и Лобкового.

На Приднепровском направлении – 1 неудачная попытка прорыва.

На Гуляйпольском направлении боевые столкновения не зафиксированы.

На Курщине враг нанес 20 авиаударов, сбросил 41 КАБ, совершил 423 обстрела, из них 19 – с РСЗО Остановлено 26 штурмов.

Ранее стали известны потери России по состоянию на 24 апреля.