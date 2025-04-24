За прошедшие сутки на фронте произошло 168 боеприкосновений
Больше всего враг атаковал на Лиманском, Торецком и Покровском направлениях
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"Вчера (23 апреля – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 1 ракетного и 111 авиаударов, применив 4 ракеты и сбросив 228 КАБ. Кроме этого, совершил 6289 обстрелов, в том числе 175 – из реактивных систем залпового огня, и 2" – говорится в сообщении.
На Харьковском направлении россияне 4 раза пытались прорвать оборонные рубежи в районах Волчанска и Волчанских Хуторов.
На Купянском направлении зафиксирована 1 атака вблизи Загрызового – штурмовые действия остановлены.
На Лиманском направлении РФ совершила 20 атак в районах Нового, Грековки, Надежды и Редкодуба.
На Северском направлении остановлено 12 попыток наступления возле Белогоровки и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении произошло 1 боевое столкновение в районе Клещиевки.
На Торецком направлении зафиксировано 25 атак в районах Дачного, Крымского, Торецкого и Леонидовки.
На Покровском направлении остановлено 56 штурмов вблизи Калинового, Зеленого Поля, Новоторецкого, Елизаветовки, Лисовки, Возрождения, Зверевого, Успеновки, Надеевки, Котляровки и Андреевки.
На Новопавловском направлении враг совершил 15 атак возле Константинополя, Разлива, Скудного, Ровно и Новодаровки.
На Ореховском направлении зафиксированы 3 попытки продвижения у Степного, Щербаков и Лобкового.
На Приднепровском направлении – 1 неудачная попытка прорыва.
На Гуляйпольском направлении боевые столкновения не зафиксированы.
На Курщине враг нанес 20 авиаударов, сбросил 41 КАБ, совершил 423 обстрела, из них 19 – с РСЗО Остановлено 26 штурмов.
Ранее стали известны потери России по состоянию на 24 апреля.