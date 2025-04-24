За минулу добу на фронті сталось 168 боєзіткнень

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Найбільше ворог атакував на Лиманському, Торецькому та Покровському напрямках

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Вчора (23 квітня – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 1 ракетного та 111 авіаударів, застосувавши 4 ракети та скинувши 228 КАБ. Крім цього, здійснив 6289 обстрілів, зокрема 175 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2961 дрон-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку росіяни 4 рази намагалися прорвати оборонні рубежі у районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 1 атаку поблизу Загризового – штурмові дії зупинено.

На Лиманському напрямку РФ здійснила 20 атак у районах Нового, Греківки, Надії та Рідкодуба.

На Сіверському напрямку зупинено 12 спроб наступу біля Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку відбулося 1 бойове зіткнення в районі Кліщіївки.

На Торецькому напрямку зафіксовано 25 атак у районах Дачного, Кримського, Торецька та Леонідівки.

На Покровському напрямку зупинено 56 штурмів поблизу Калинового, Зеленого Поля, Новоторецького, Єлизаветівки, Лисівки, Відродження, Звірового, Успенівки, Надіївки, Котлярівки та Андріївки.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив 15 атак біля Костянтинополя, Розливу, Скудного, Рівнополя та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку зафіксовано 3 спроби просування біля Степового, Щербаків та Лобкового.

На Придніпровському напрямку – 1 невдала спроба прориву.

На Гуляйпільському напрямку бойові зіткнення не зафіксовано.

На Курщині ворог завдав 20 авіаударів, скинув 41 КАБ, здійснив 423 обстріли, з них 19 – із РСЗВ. Зупинено 26 штурмів.

Раніше стали відомі втрати Росії станом на 24 квітня.