06:10  24 апреля
В Киевской области женщина до смерти забила младенца стулом
03:59  24 апреля
На Киевщине легковушка сбила насмерть велосипедиста
03:45  24 апреля
В Украине продолжает дорожать овощ из борщового набора
UA | RU
UA | RU
24 апреля 2025, 07:22

Потери России по состоянию на 24 апреля: Генштаб обновил данные

24 апреля 2025, 07:22
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

По состоянию на утро 24 апреля ВСУ уничтожили 945 330 военных армий Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1060 военных. Данные уточняются

Как передает RegioNews, об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 945330 (+1060) человек,
  • танков ‒ 10694 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22312 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 26823 (+49) ед,
  • РСЗО – 1369 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 1141 (+0) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 33660 (+134),
  • крылатые ракеты ‒ 3148 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки ‒ 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 45755 (+134) ед,
  • специальная техника – 3860 (+0).

Напомним, россияне нанесли массированный удар по Киеву: 9 погибших и десятки раненых.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война Генштаб потери россиян
Россияне ударили по Харькову 7 ракетами, город атакуют дронами
24 апреля 2025, 03:13
Атака на Киев: больше всего пострадал Святошинский район, известно о более 20 пострадавших
24 апреля 2025, 02:43
Россияне атаковали Харьков ракетами: в городе раздались взрывы
24 апреля 2025, 02:05
Все новости »
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
Россияне обстреляли Харьков ракетами: пострадали два человека
24 апреля 2025, 07:26
Массированный удар по Киеву: 9 погибших и десятки раненых
24 апреля 2025, 07:01
Мир на условиях давления: политическая стратегия Трампа по отношению к Украине
24 апреля 2025, 06:35
В Киевской области женщина до смерти забила младенца стулом
24 апреля 2025, 06:10
Совершила большой подвиг: друг певицы Ирины Билык рассказал, в каком состоянии она выходила на сцену
24 апреля 2025, 05:55
Украинский бомбер "Баба Яга" уничтожил позиции и укрытия россиян на Харьковщине
24 апреля 2025, 05:40
Холостяк Тарас Цымбалюк отреагировал на сплетни о беременной от него певице
24 апреля 2025, 05:20
Под Черновцами пьяный водитель сбил полицейского: его будут судить
24 апреля 2025, 05:14
Певец и военный Андрей Хливнюк рассказал, как изменил отношение к русскому языку после фронта
24 апреля 2025, 04:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »