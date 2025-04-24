Потери России по состоянию на 24 апреля: Генштаб обновил данные
По состоянию на утро 24 апреля ВСУ уничтожили 945 330 военных армий Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1060 военных. Данные уточняются
Как передает RegioNews, об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 945330 (+1060) человек,
- танков ‒ 10694 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22312 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 26823 (+49) ед,
- РСЗО – 1369 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1141 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 33660 (+134),
- крылатые ракеты ‒ 3148 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 45755 (+134) ед,
- специальная техника – 3860 (+0).
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