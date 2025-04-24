Россия держит в Черном и Средиземном морях носители "Калибров"
По состоянию на 6:00 утра четверга в акватории Черного моря находятся 11 российских военных кораблей, из которых 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 16 ракет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Также известно, что по состоянию на 06:00:
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 12 ракет.
Напомним, недавно украинские разведчики уничтожили в Крыму российские десантные катера и ЗРК "ТОР-М2".
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