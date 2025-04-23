В Сумской области обезвредили боевую часть вражеской ракеты, найденной в поле
Российскую ракету класса "воздух-воздух" обнаружили в поле в Сумской области
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews/
Во время падения вражеская ракета не взорвалась.
Взрывотехники обследовали район падения ракеты, изъяли авиационный снаряд и вывезли его в безопасное место для уничтожения.
Напомним, ранее в Сумах обезвредили вражеский дрон с миной, который застрял в теплице.
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