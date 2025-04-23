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Российскую ракету класса "воздух-воздух" обнаружили в поле в Сумской области

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews/

Во время падения вражеская ракета не взорвалась.

Взрывотехники обследовали район падения ракеты, изъяли авиационный снаряд и вывезли его в безопасное место для уничтожения.

Напомним, ранее в Сумах обезвредили вражеский дрон с миной, который застрял в теплице.