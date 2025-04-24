Росія тримає у Чорному та Середземному морях носії "Калібрів"
Станом на 6:00 ранку четверга в акваторії Чорного моря перебувають 11 російських військових кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 16 ракет
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Також відомо, що станом на 06:00:
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 12 ракет.
Нагадаємо, нещодавно українські розвідники знищили в Криму російські десантні катери та ЗРК "ТОР-М2".
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