Втрати Росії станом на 24 квітня: Генштаб оновив дані
Станом на ранок 24 квітня ЗСУ знищили 945 330 військових армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1060 військових. Дані уточнюються
Як передає RegioNews, про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 945330 (+1060) осіб,
- танків ‒ 10694 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22312 (+5) од,
- артилерійських систем – 26823 (+49) од,
- РСЗВ – 1369 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1141 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33660 (+134),
- крилаті ракети ‒ 3148 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 45755 (+134) од,
- спеціальна техніка ‒ 3860 (+0).
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