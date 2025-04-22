фото: ГПСУ

В Харьковской области пилоты пограничного подразделения "Феникс" бригады "Месть" обнаружили и уничтожили вражеский танк, а также две самоходные артиллерийские установки "Мста-С"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"В результате аэроразведки и точных расчетов бойцы подразделения уничтожили танк и две самоходные артиллерийские установки "Мста-С". Уничтожали, уничтожаем и будем уничтожать, пока не покинут нашу землю!", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее пограничники отбили российские штурмы под Волчанском, уничтожив дронами три МТЛБ, "Солнцепек" и БМП-3 оккупантов.