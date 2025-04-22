В Киеве и области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

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22-24 апреля в Киеве и Киевской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает RegioNews.

Киевлян и гостей столицы призывают быть осмотрительными во время отдыха на природе, не разводить костры в не приспособленных для этого местах, не использовать неисправное или поврежденное электрооборудование, соблюдать правила противопожарной безопасности.

Отмечается, что на территории Украины действует жесткий запрет на сжигания сухостоя, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность в виде штрафа:

для граждан – от 6 120 до 12 240 грн;

для должностных лиц – от 21 420 до 30 600 грн.

Согласно ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях за разжигание костра в неположенных местах предусмотрен штраф от 340 до 1 360 грн.

Напомним, на прошлой неделе в Киевской области из-за сжигания сухой травы погибли два человека.