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19 апреля 2025, 13:10

США посадят Украину и РФ за стол переговоров на следующей неделе - NYP

19 апреля 2025, 13:10
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Иллюстративное фото
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Украина и РФ уже на следующей неделе могут подписать соглашение о прекращении огня. Если этого не произойдет – американские власти могут выйти из переговорного процесса

Об этом сообщает New York Post, передает RegioNews.

Инсайдер сообщил журналистам, что соглашение о всеобъемлющем прекращении огня может быть подписано на следующей неделе в Лондоне (Великобритания). При этом последующие шаги будут определены после того, как выяснится позиция украинской и российской сторон.

Источник также говорит о том, что сейчас вопрос состоит в том, присоединится ли Россия. Ведь РФ пытается уклоняться от подписания соглашения о полном прекращении огня и мирного процесса в принципе. При этом если этого не произойдет – США готовы уйти со стола переговоров.

Напомним, ранее в Bloomberg со ссылкой на источники сообщения, что США открыты для того, чтобы признать Крым российским в ходе переговоров о мире, однако американские чиновники говорят, что в этом не будет смысла, если РФ не согласится на прекращение огня.

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