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Украина будет смотреть на действия, а не слова. В МИД отметили, что у Украины есть опыт, когда слова Путина не совпадают с его действиями

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает RegioNews.

Министр высказался по поводу заявления российского диктатора Путина по поводу "пасхального перемирия". По словам Андрея Сибиги, Украина будет учитывать действия, а не слова.

"Сейчас Путин сделал заявления о якобы готовности к прекращению огня. 30 часов вместо 30 дней. К сожалению, у нас есть значительный опыт, когда его заявления не совпадали с его действиями", - говорит глава МИД.

Андрей Сибига добавил, что российский отказ США о перемирии в Украине продолжается уже 39 дней. При этом русские военные посилили террор против украинцев.

"Мы хотим увидеть, как российские силы действительно прекратят огонь по всем направлениям. Мы также призываем всех наших партнеров и все международное сообщество оставаться бдительными. Только действия демонстрируют правду, а не слова: только из-за России эта война началась и продолжается", - подчеркнул Андрей Сибига.

Напомним, 19 апреля российский диктатор Путин заявил о "пасхальном перемирии". Он заявил, что войска РФ якобы прекратят боевые действия в этот период. Дикатор лицемерно добавил, что реакция Киева покажет, готова ли Украина к миру.