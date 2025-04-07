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07 апреля 2025, 16:50

В ряде населенных пунктов Харьковщины изменяют порядок выплаты пенсий Укрпочтой: что нужно знать

07 апреля 2025, 16:50
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Фото: Укрпошта
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В Харьковской области изменяют порядок выплат для пенсионеров. Это связывают с постоянными обстрелами

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews .

Компания "Укрпочта" изменяет порядок выплаты пенсий на ряде территорий Харьковской области. Временно останавливается обслуживание ряда населенных пунктов Чугуевского, Купянского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов передвижными отделениями. Это связано с активными боевыми действиями и постоянными обстрелами.

Для того чтобы были обеспечены бесперебойные выплаты пенсий жителям этих общин, деньги будут перечислены в виде срочных выплат.

"Согласно предоставленному перечню населенных пунктов, пенсионеры, которые получали выплаты через передвижные отделения АО "Укрпочта", смогут получить свои пенсии в любом стационарном отделении АО "Укрпочта" на территории Украины. Для получения средств необходимо предъявить паспорт и назвать свое полное имя", - говорят в Харьковской области.

Это шаг, направленный на обеспечение безопасности работников "Укрпочты" и сохранение жизни пенсионеров, проживающих в зоне активных боевых действий и в районах, подвергающихся постоянным обстрелам.

Для консультации можно позвонить по горячей линии "Укрпочты" по номеру 0 800 300 545.

Напомним, что в Украине также работают мобильные аптеки от "Укрпочты". Это доступно уже для более чем 600 населенных пунктов.

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