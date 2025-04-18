Кадровые изменения: Кабмин уволил первого замминистра обороны

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Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает RegioNews.

Нардеп Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники писал, что Ивана Гаврилюка на должности заменит начальник Главного управления логистики Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Николай Шевцов.

Однако официальной информации о назначении пока нет.

Неделю назад Суспильне сообщило со ссылкой на самого Гаврилюка, что он покинет должность по собственному желанию. Других деталей о своем решении он не рассказал.

Что известно об Иване Гаврилюке

Иван Гаврилюк – генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины. Он был советником командующего Сил логистики ВСУ и руководителем Главного управления логистики, а также заместителем начальника Генштаба ВСУ.

В Минобороны попал после назначения на должность министра Рустема Умерова.

5 октября 2023 г. правительство назначило Ивана Гаврилюка на должность заместителя министра обороны по вопросам военно-технической политики.

С 17 мая 2024 года он был первым заместителем Министра обороны Украины.