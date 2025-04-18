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18 квітня 2025, 17:57

В Україні з'явиться реєстр військових психологів: що відомо

18 квітня 2025, 17:57
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фото: з відкритих джерел
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Міністерство оборони України створює реєстр кваліфікованих фахівців для надання психологічної допомоги військовослужбовцям

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства, передає RegioNews.

Зазначається, що реєстр міститиме перевірену інформацію про фахівця чи організацію, кваліфікацію, спроможності та послуги, які вони можуть надавати у сфері психологічної допомоги для українських військових.

Завдяки йому керівники органів психологічної підтримки та персонал Збройних сил зможуть швидко знаходити акредитовані організації з психологічної підтримки відповідної спеціалізації у своєму регіоні.

У Міноборони додали, що перелік полегшить взаємодію ЗСУ з громадськими організаціями з метою посилити можливості в отриманні захисниками фахової психологічної підтримки.

Нагадаємо, станом на середину квітня 10 143 громадян, які звернулися до центрів рекрутингу, вже стали кандидатами до Сил оборони України або підписали контракт на військову службу.

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