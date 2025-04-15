Фото: прокуратура

Главу благотворительной организации осудили за неисполнение обязанностей. Во время отдыха для детей, который он организовал, один ребенок погиб

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

К 4 годам лишения свободы приговорили председателя благотворительной организации. Его признали виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей по защите жизни и здоровья детей.

Как рассказали правоохранители, глава благотворительного фона организовал для детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, отдых в палатках у водоема. Однако в результате ненадлежащего исполнения служебных обязанностей с его стороны один ребенок погиб.

Известно, что малолетний мальчик остался без присмотра. Тогда он зашел в водоем при отсутствии специально обустроенного места для купания. Однако мальчик не умел плавать и утонул.

Напомним, ранее правоохранители объявили подозрения руководителю одного из департаментов Одесского городского совета и его заместителю по факту миллионных хищений. Известно, что они закупали для воинских частей одежду и бронеплиты вдвое дороже рыночной стоимости.