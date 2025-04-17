За сутки ВСУ ликвидировали 1230 россиян, уничтожили танки, системы ПВО и РСЗО
За прошедшие сутки, 16 апреля, Силы обороны Украины уничтожили 1 230 российских захватчиков, 16 танков, три системы ПВО и две РСЗО, 54 боевых бронированных машин, 65 артсистем, 88 БпЛА оперативно-тактического уровня и 170 единиц автомобильной техники и авто
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 937 тысяч солдат.
Напомним, ранее пограничники отбили российские штурмы под Волчанском, уничтожив дронами три МТЛБ, "Солнцепек" и БМП-3 врага.
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