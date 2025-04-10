Воины ССО выбили оккупантов из села на передовой

скриншот с видео

На одном из горячих направлений фронта операторы 3-го полка Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины зачистили часть населенного пункта от российских захватчиков

Соответствующее видео обнародовал пресс-центр Сил специальных операций ВСУ, передает RegioNews.

В ходе спецоперации группа зашла в село и проверила все здания и укрытия.

"Во время зачистки операторы ССО уничтожили нескольких оккупантов армии рф и изъяли средства связи. Это позволило подразделениям Сил обороны и тактическим группам 3-го полка ССО продвигаться дальше, выполняя следующие задачи", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее бойцы 4-го полка ССО провели успешную операцию по зачистке части одного из населенных пунктов. Спецназовцы уничтожили живую силу противника, захватили вражескую документацию и взяли одного российского оккупанта в плен.