Любовь без помех: восемь военных пар уже поженились онлайн

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За первую неделю работы нового сервиса Армия+ в приложении "Дия" почти 200 военных уже выбрали дату свадьбы, а 8 пар официально женились в режиме видеосвязи

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает RegioNews.

Одной из таких историй стала брачная церемония Юлии, военнослужащей медицинской роты 47-й бригады "Магура". Девушка подала заявку через "Армия+", выбрала удобные дату и время, и уже через несколько дней состоялась официальная онлайн-свадьба, которая длится менее 15 минут.

"Благодарная Армия+ и "Дии", сделавшие такую возможность внеочередной женитьбы. Я бы с радостью приехала, но пока неизвестно, когда это могло бы произойти", — поделилась Юлия.

Цифровой ДРАЦС провел церемонию в реальном времени с соблюдением всех юридических требований.

Услуга не бесплатная. Проведение церемонии в формате видеоконференции в рабочие дни стоит 1016 гривен, государственная пошлина составляет 85 копеек, а комиссия банка – 1.44% от суммы пошлины.

После церемонии у "Дии" появится цифровое свидетельство о браке. Можно заказать и физическое, его доставка по одному адресу стоит 390 гривен.

Что нужно для онлайн-женитьбы

Чтобы жениться онлайн в "Дии" должны быть документы:

ID-карта или загранпаспорт в "Действии";

верифицированный налоговый номер.

Напомним, недавно в мобильном приложении Армия+ появился новый сервис для украинских военнослужащих — возможность забронировать приоритетные время и дату для брака онлайн в приложении "Дия".