Кохання без перешкод: вісім військових пар вже одружилися онлайн

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За перший тиждень роботи нового сервісу Армія+ у додатку "Дія" майже 200 військових уже обрали дату весілля, а 8 пар офіційно одружилися в режимі відеозв'язку

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає RegioNews.

Однією з таких історій стала шлюбна церемонія Юлії, військовослужовиці медичної роти 47-ї бригади "Маґура". Дівчина подала заявку через "Армія+", обрала зручні дату і час, і вже за кілька днів відбулося офіційне онлайн-весілля, яке триває менше 15 хвилин.

"Вдячна Армія+ та Дії, що зробили таку можливість позачергового одруження. Я б з радістю приїхала, але поки невідомо, коли це могло б статись", — поділилася Юлія.

Цифровий ДРАЦС провів церемонію у реальному часі, з дотриманням усіх юридичних вимог.

Зазначається, що послуга не безкоштовна. Проведення церемонії у форматі відеоконференції у робочі дні коштує 1016 гривень, державне мито становить 85 копійок, а комісія банку — 1.44% від суми мита.

Після церемонії у "Дії" з'явиться цифрове свідоцтво про одруження. Можна замовити й фізичне, його доставлення на одну адресу коштує 390 гривень.

Що потрібно для онлайн-одруження

Для того, щоб одружитися онлайн у "Дії" мають бути документи:

ID-картка або закордонний паспорт у "Дії";

верифікований податковий номер.

Нагадаємо, нещодавно в мобільному застосунку Армія+ з'явився новий сервіс для українських військовослужбовців — можливість забронювати пріоритетні час та дату для шлюбу онлайн в застосунку "Дія".