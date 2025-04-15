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Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, в которых идет продолжение военного положения и общей мобилизации в Украине

Об этом говорится в карточках законопроектов №13172 и №13173, передает RegioNews.

Согласно документам, предлагается продлить в Украине военное положение и общую мобилизацию еще на 90 дней – с 9 мая 2025 года по 6 августа 2025 года.

Это будет уже 15 решение о продолжении действия военного положения и общей мобилизации с начала полномасштабной войны в Украине.

Напомним, в интервью 60 Minutes на CBS News президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до сих пор не получила дополнительные системы Patriot, обещанные на саммите НАТО в Вашингтоне еще в июле 2024 года.