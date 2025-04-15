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15 апреля 2025, 01:53

Пограничники показали, как наносят точные удары по оккупантам на Сумщине

15 апреля 2025, 01:53
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фото: ГПСУ
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Бойцы 5 пограничного отряда продолжают наносить сокрушительные удары по российским захватчикам на Сумском направлении

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Операторы боевых дронов ГПСУ нанесли урон врагу. В результате точных ударов уничтожены вражеские укрытия, блиндажи, склад с боеприпасами, позиции артиллерии и операторов БпЛА, квадроцикл.

Напомним, пограничники уничтожили технику, склад боеприпасов и комплекс РЭБ "Поле-21" оккупантов Донецкой области.

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