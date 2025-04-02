В Украине ужесточили контроль за производством и оборотом диетических добавок

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Как передает RegioNews, об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В Минздраве отмечают, что закон №4122-IX направлен на улучшение контроля над рынком диетических добавок и гармонизацию украинского законодательства с европейскими.

"Закон вводит четкое определение диетической добавки, устанавливает механизмы введения диетических добавок в обращение и главное – устраняет возможность регистрации лекарства под видом диетических добавок, что снижает риски для здоровья потребителей", - говорится в сообщении.

Кроме того, закон усиливает ответственность за производство и реализацию диетических добавок, не отвечающих требованиям законодательства, в частности, из-за значительных штрафов для недобросовестных предпринимателей. Например, если предприниматель предоставляет потребителям ложную информацию о диетических добавках, он может получить штраф в размере пятидесяти пяти минимальных заработных плат – для юридических лиц и в размере сорока пяти минимальных заработных плат – для физических лиц-предпринимателей.

Напомним, в апреле 2025 года снова подешевеют лекарства – подешевеют более 100 медицинских препаратов.