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11 апреля 2025, 13:50

Главу Офиса президента Андрея Ермака поймали на взятке, – Белоцерковец

11 апреля 2025, 13:50
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фото: president.gov.ua
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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак дважды предлагал взятку ближайшему соратнику мэра Киева Виталию Кличко Дмитрию Белоцерковцу. Это произошло еще в 2014 году

Об этом Дмитрий Белоцерковец рассказал в интервью с политиком и общественным деятелем Бориславом Березой, передает RegioNews.

Он напомнил, что в 2010 году Андрей Ермак стал председателем правления ОО "Ассоциация малого бизнеса и МАФов".

Сам Дмитрий Белоцерковец с 2014 по 2016 годы занимал должность директора Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА.

Ермак дважды пытался подкупить его во время встреч. Нынешний руководитель Офиса Президента Украины предлагал Белоцерковцу совместно получать деньги от незаконной деятельности, связанной с МАФами (малыми архитектурными формами) в Киеве. Когда последний отказался от предложений, Ермак оставил возглавляемую ассоциацией.

"Он дважды пробовал меня подкупить, лично во время встречи. Когда я отказался, он покинул эту ассоциацию, потому что потерял почти всех членов ассоциации, у которых были демонтированы эти МАФы", - заявил соратник Виталия Кличко.

Дмитрий Белоцерковец добавил, что более 10 лет назад демонтировал в Киеве около 200 МАФов ассоциации малого бизнеса, за которые "просил" Ермак.

Напомним, в начале апреля Киевский городской совет отстранил начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко от управления столицей.

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