Стало известно, кто может стать новым секретарем Киевсовета

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Новости.LIVE.

Советник городского головы Дмитрий Белоцерковец, которого сегодня не пустили на заседание Киевсовета, в ответ на вопросы Новости.LIVE предположил, что он может стать следующим секретарем вместо Владимира Бондаренко.

"Я подумаю, возможно, это и я буду", - сказал он.

Напомним, Бондаренко покинул пост секретаря Киевсовета. Мэр Киева Кличко еще до голосования отстранил его от ведения заседаний.