Стало известно, кто может стать новым секретарем Киевсовета
Советник городского головы Дмитрий Белоцерковец может стать следующим секретарем Киевсовета
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Новости.LIVE.
Советник городского головы Дмитрий Белоцерковец, которого сегодня не пустили на заседание Киевсовета, в ответ на вопросы Новости.LIVE предположил, что он может стать следующим секретарем вместо Владимира Бондаренко.
"Я подумаю, возможно, это и я буду", - сказал он.
Напомним, Бондаренко покинул пост секретаря Киевсовета. Мэр Киева Кличко еще до голосования отстранил его от ведения заседаний.
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