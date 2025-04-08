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Правоохранители разоблачили злоумышленников, уговаривавших женщину на взятку. Они убеждали вдову военного, что они могут вернуть ее сына-военнослужащего домой

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Правоохранители в Винницкой области разоблачили адвоката, депутата и их сообщника. Они узнали, что у женщины на фронте погиб муж, и она получает выплаты от государства. У этой женщины тоже служит сын.

Злоумышленники в течение февраля-апреля этого года убеждали женщину, что они могут помочь демобилизации ее сына-военного. За эту "услугу" они просили 4000 долларов США.

Правоохранители задержали всех троих фигурантов. Сейчас уже избраны меры предосторожности.

Напомним, ранее в Одесской области разоблачили правоохранителей, которые регулярно требовали взятки от предпринимателей. Они угрожали сообщить военкоматам о работниках, не состоящих на военном учете, а также угрожали штрафами и повестками. Ежемесячная "дань" составляла 9 000 гривен с каждого предпринимателя.