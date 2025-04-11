Из-за непогоды в Украине обесточено несколько десятков населенных пунктов
По состоянию на утро в пятницу, 11 апреля, в нескольких областях Украины зафиксировано отключение света из-за непогоды
Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", передает RegioNews.
Отмечается, что из-за сложных погодных условий, таких как снег, налипание мокрого снега и порывы ветра, утром обесточены несколько десятков населенных пунктов в разных областях.
По данным Полтавской ОВА, в регионе из-за непогоды обесточены 12 населенных пунктов в Миргородской и Лохвицкой общинах.
Энергетики активно работают, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Однако процесс усложняется из-за того, что непогода продолжается, отметили в компании.
В "Укрэнерго" добавили, что потребление электроэнергии пока остается высоким. По состоянию на 9:30 оно было на таком же уровне, как и в это время предыдущего дня, в четверг. Это связано с тем, что холодная погода сохраняется на всей территории Украины, а облачность в некоторых регионах препятствует эффективной работе бытовых солнечных электростанций.
Энергетики призывают граждан экономить электроэнергию и не включать несколько мощных электроприборов одновременно с 8:00 до 21:00.
Напомним, сегодня утром, 11 апреля, в южных регионах Украины бурлит ненастье. На трассе Одесса — Николаев движение транспорта полностью остановилось из-за сильной метели. Сложная ситуация и в Херсонской области.