01:45  11 апреля
Бойцы ГУР ликвидировали 45 оккупантов под Покровском
09:25  11 апреля
Трассу Одесса — Николаев парализовало из-за сильной вьюги
07:55  11 апреля
В Запорожье на 2,5 месяца перекроют движение по Днепровской ГЭС: схема объезда
UA | RU
UA | RU
11 апреля 2025, 12:20

Из-за непогоды в Украине обесточено несколько десятков населенных пунктов

11 апреля 2025, 12:20
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По состоянию на утро в пятницу, 11 апреля, в нескольких областях Украины зафиксировано отключение света из-за непогоды

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", передает RegioNews.

Отмечается, что из-за сложных погодных условий, таких как снег, налипание мокрого снега и порывы ветра, утром обесточены несколько десятков населенных пунктов в разных областях.

По данным Полтавской ОВА, в регионе из-за непогоды обесточены 12 населенных пунктов в Миргородской и Лохвицкой общинах.

Энергетики активно работают, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Однако процесс усложняется из-за того, что непогода продолжается, отметили в компании.

В "Укрэнерго" добавили, что потребление электроэнергии пока остается высоким. По состоянию на 9:30 оно было на таком же уровне, как и в это время предыдущего дня, в четверг. Это связано с тем, что холодная погода сохраняется на всей территории Украины, а облачность в некоторых регионах препятствует эффективной работе бытовых солнечных электростанций.

Энергетики призывают граждан экономить электроэнергию и не включать несколько мощных электроприборов одновременно с 8:00 до 21:00.

Напомним, сегодня утром, 11 апреля, в южных регионах Украины бурлит ненастье. На трассе Одесса — Николаев движение транспорта полностью остановилось из-за сильной метели. Сложная ситуация и в Херсонской области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
непогода снег электричество Укрэнерго свет мокрый снег
На дорогах Николаевщины запретили движение транспорта: перечень опасных участков
11 апреля 2025, 10:15
Трассу Одесса — Николаев парализовало из-за сильной вьюги
11 апреля 2025, 09:25
На Полтавщине из-за непогоды обесточены 12 населенных пунктов, – ОВА
11 апреля 2025, 07:42
Все новости »
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
Россияне атаковали дронами Херсон: есть раненые
11 апреля 2025, 13:29
В Черновцах после жестокого избиения скончалась 27-летняя женщина: детали трагедии
11 апреля 2025, 12:59
Россияне атаковали КАБами Купянск: пострадали 3 гражданских, есть разрушения
11 апреля 2025, 12:40
Атака дрона на Житомирщине: возросло количество пострадавших, появились фото последствий атаки
11 апреля 2025, 11:56
Во Франковске мужчина укусил работника ТЦК за раненую на фронте ногу
11 апреля 2025, 11:45
Видеоловушка в скворечнике: в Днепре разоблачили шпионку РФ, которая следила за эшелонами ВСУ
11 апреля 2025, 11:25
РФ активизировала штурмы на Запорожском направлении: до 40 атак в сутки
11 апреля 2025, 11:09
Россияне обстреляли село в Херсонской области: повреждены дома
11 апреля 2025, 11:00
Цифровое образование: все школы Запорожья подключаются к "Мрие"
11 апреля 2025, 10:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Все публикации »
Православная церковь Украины
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Все блоги »