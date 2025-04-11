На Полтавщине из-за непогоды обесточены 12 населенных пунктов, – ОВА
Сегодня утром, 11 апреля, из-за снега и ветра произошло аварийное отключение электроэнергии в 12 населенных пунктах Миргородской и Лохвицкой общин
Об этом сообщил временный исполняющий обязанности главы Полтавской ОВА Владимир Когут, передает RegioNews.
"Без света осталось 1505 бытовых и 155 юридических абонентов", – проинформировал глава области.
По его словам, энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.
Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу, 11 апреля, в Украине ожидаются заморозки.
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