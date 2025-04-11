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11 апреля 2025, 10:00

РФ атаковала Украину баллистикой и десятками ударных дронов: как отработала ПВО

11 апреля 2025, 10:00
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Сегодня и за минувшие сутки российская армия запустила по Украине ракету, 39 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 24 вражеских дрона, еще 13 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, противник запустил дроны по направлениям – Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ. Также захватчики атаковали баллистической ракетой Днепр из Ростовской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждены сбития 24 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны. 13 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Днепропетровщина, Донетчина и Житомирщина.

Напомним, вчера днем оккупанты ударили баллистикой по Днепру. Возник масштабный пожар. В результате ракетного удара по Днепру 10 апреля погиб 42-летний мужчина — сотрудник местной компании.

Также сообщалось, что количество пострадавших из-за вчерашнего вражеского ракетного удара по Днепру возросло до девяти. Масштабный пожар был ликвидирован сегодня утром.

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