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11 апреля 2025, 08:47

ВСУ ликвидировали еще более 1200 оккупантов, уничтожили 61 артсистему врага

11 апреля 2025, 08:47
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшие сутки, 10 апреля, Силы обороны Украины уничтожили 1210 российских захватчиков, 15 ББМ и 61 артсистему. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 930 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 11.04.25 ориентировочно составили:

Напомним, на Запорожском фронте бойцы ГУР зачистили поселок от российских оккупантов.

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