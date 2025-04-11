Из-за удара РФ по Днепру уничтожены склады компании Biosphere, производящей товары для дома
Вчера в Днепре оккупационные войска России уничтожили ракетным ударом часть складов компании Biosphere Corporation. Она производит товары для дома
Об этом в соцсетях сообщил основатель компании Андрей Здесенко, передает RegioNews.
"россия пишет, что они атаковали "военный объект", который производил стратегическую продукцию. Ну да, подгузники, влажные салфетки, чай, фольгу, пергамент для Пасхи - знаменитая военная продукция. Я понимаю, что это "страшная угроза для россии", но которая, к сожалению, стоила жизнь нашего сотрудника...", - сообщил Андрей Здесенко.
Напомним, вчера днем оккупанты ударили баллистикой по Днепру. Возник масштабный пожар. В результате ракетного удара по Днепру 10 апреля погиб 42-летний мужчина — сотрудник местной компании.
Также сообщалось, что количество пострадавших из-за вчерашнего вражеского ракетного удара по Днепру возросло до девяти. Масштабный пожар был ликвидирован сегодня утром.
Ранее мэр Днепра Борис Филатов сообщал, что россияне ударили ракетой по складу салфеток и памперсов. Он назвал это неприкрытым террором.