Завтра в Украине ожидаются заморозки, снег и метели
В четверг, 10 апреля очередные атмосферные фронты вместе с холодным воздухом обусловят в большинстве регионов Украины снег, сильный ветер и кратковременные метели
Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко, передает RegioNews.
По ее словам, в восточных областях и Днепропетровщине дождь и мокрый снег.
В ближайшую ночь в Украине заморозки 0…-4 градуса, завтра днем температура воздуха будет:
- на севере +1…+4 градуса;
- на западе +3…+7 градусов;
- в центральных областях +2…+6, в Днепропетровской области +5…+8 градусов;
- в южной части +5…+9, в Одесской области +4…+6 градусов;
- в восточных областях +5…+10 градусов.
Ветер в Украине будет преобладать северных направлений, только в восточных областях - юго-западное, порывистое, иногда штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.
В Киеве 10 апреля ожидается снег, мокрый снег, на дорогах и тротуарах соответственно каша, скользко, держите дистанцию. В ближайшую ночь в столице заморозки 0…-2 градуса, днем в четверг +1…+3 градуса.
Ранее народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, какой будет погода в апреле.