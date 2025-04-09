Завтра в Украине ожидаются заморозки, снег и метели

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В четверг, 10 апреля очередные атмосферные фронты вместе с холодным воздухом обусловят в большинстве регионов Украины снег, сильный ветер и кратковременные метели

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко, передает RegioNews.

По ее словам, в восточных областях и Днепропетровщине дождь и мокрый снег.

В ближайшую ночь в Украине заморозки 0…-4 градуса, завтра днем температура воздуха будет:

на севере +1…+4 градуса;

на западе +3…+7 градусов;

в центральных областях +2…+6, в Днепропетровской области +5…+8 градусов;

в южной части +5…+9, в Одесской области +4…+6 градусов;

в восточных областях +5…+10 градусов.

Ветер в Украине будет преобладать северных направлений, только в восточных областях - юго-западное, порывистое, иногда штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

В Киеве 10 апреля ожидается снег, мокрый снег, на дорогах и тротуарах соответственно каша, скользко, держите дистанцию. В ближайшую ночь в столице заморозки 0…-2 градуса, днем в четверг +1…+3 градуса.

Ранее народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, какой будет погода в апреле.