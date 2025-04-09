Сырский рассказал, сколько солдат нужно Украине ежемесячно
Озвученная Президентом Владимиром Зеленским цифра мобилизации в 30 тысяч человек ежемесячно отвечает потребностям сил обороны и должна оставаться неизменной
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью изданию "Левый берег", передает RegioNews.
По его словам, враг ежемесячно увеличивает численность своих вооруженных сил на 8-9 тысяч за счет контрактников. Такая цифра достигается за счет высоких выплат россиянам – в некоторых регионах РФ стоимость контракта составляет 40 тысяч долларов.
Сырский отметил, что один из вызовов для мобилизации – нехватка обновленных данных.
"Около шести миллионов мужчин не обновили свои данные в ТЦК. Соответственно, они избегают мобилизации",– констатировал он.
Также добавил, что выходом для привлечения уклонян в ВСУ является цифровизация.
"В первую очередь, нужна цифровизация. Когда процесс оцифрован, мы будем знать всех наших граждан и где они находятся", – резюмировал главком.
Напомним, на фоне полномасштабного вторжения в Украине продолжается общая мобилизация. В Минобороны напомнили, кто подлежит мобилизации и каковы обязанности граждан.
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