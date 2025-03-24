Иллюстративное фото

Сливочное масло в Украине подорожало. По данным госучреждений, за год цена выросла более чем на 32%

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

Экономист Олег Пендзин объяснил, что основная причина подорожания масла – это низкий урожай 2024 года. Кроме того, молочные продукты нуждаются в много энергии. Специалист объяснил, что эти заводы используют электричество не только для производства товара, но и для его хранения в холодильнике.

Соответственно, электричество дорожает. Кроме того, продолжаются обстрелы. В случаях когда заводы используют генераторы, себестоимость продукта снова растет. Третий фактор – это дефицит кадров. В частности, сейчас тяжело найти водителей большегрузных машин.

Следует отметить, что, по данным портала Минфин, в среднем по магазинам масло сливочное можно приобрести за 92-120 гривен (за пачку в 200 граммов).