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10 апреля 2025, 18:05

Из-за недействительных военно-учетных документов украинцам за границей не выдадут паспорт

10 апреля 2025, 18:05
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Для получения паспортных документов за границей мужчинам 18-60 лет необходимо обратиться в обособленный центр ГП "Документ". Физически предъявлять военно-учетный документ или Резерв+ гражданам не требуется. Из-за недействительных ВУД в оформлении паспорта откажут

Об этом сообщил пресс-центр Министерства внутренних дел Украины, передает RegioNews.

Процесс проверки статуса военного учета в реестре осуществляют работники центра. В случае отсутствия записи в реестре, ее будут вносить автоматически.

"Если военно-учетные документы недействительны, работник ГП "Документ" информирует об отказе в оформлении паспорта. В таком случае необходимо обратиться в Министерство обороны", - говорится в сообщении.

Напомним, гражданам Украины в возрасте 18-60 лет, которые находятся за границей, не нужно предъявлять физически военно-учетный документ при оформлении паспортных документов. Также мужчинам не обязательно проходить военно-врачебную комиссию (ВВК).

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