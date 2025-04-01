Мужчинам призывного возраста больше не нужно показывать военный документ для оформления паспорта за границей

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Статус будут проверяться в реестре, а если нет данных – автоматически будут ставить на учет и создавать электронный документ без медкомиссии

Об этом в Телеграмме сообщил Министр внутренних дел Игорь Клименко, передает RegioNews.

"Правительство утвердило изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах, которые, в частности, касаются правил оформления паспортных документов", - говорится в сообщении.

Теперь мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, не нужно физически предъявлять военно-учетный документ для оформления паспорта гражданина Украины или паспорта для выезда за границу.

Сотрудники зарубежных подразделений ГП "Документ" будут проверять статус военного учета в реестре. Если данные отсутствуют, их будут вносить автоматически и соответственно мужчин будут брать на учет с формированием военно-учетного документа в электронной форме.

"И что важно: без прохождения медкомиссии. После этого украинец в установленные сроки получит заказанный документ. Работаем над минимизацией бюрократии и упрощением процесса предоставления государственных сервисных услуг", - подытожил Клименко.

Ранее сообщалось, что украинские мужчины за границей смогут получить паспорт без военно-учетных документов.