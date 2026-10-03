Силы обороны поразили базу БПЛА, пункт управления и переправу оккупантов
В течение 2 октября и в ночь на 3 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских войск
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Были поражены:
- Район Донецка – место хранения, подготовки и пуска ударных БПЛА.
- Новая Таволжанка (Белгородская область РФ) – пункт управления противника.
- Новоочеретоватое (Донечина) – переправа окупантов через реку Мокрые Ялы.
- Громовка (Херсонщина) – поражена ремонтная база врага.
- Вознесеновка (Белгородская область РФ) – состав материально-технических средств.
Напомним, 30 сентября и ночью на 1 октября украинские военные поразили составы БПЛА "Рубикон" и арсенал вооружения оккупантов.
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
Россияне ударили дронами по Изюму: возникли масштабные пожары, есть пострадавшие
03 октября 2026, 12:25Удар по Северному мосту в Киеве: движение транспорта частично ограничено
03 октября 2026, 11:50На Львовщине легковушка вылетела в кювет и перевернулась: водитель погиб, пассажир в больнице
03 октября 2026, 10:48Враг атаковал пожарную часть на Запорожье: раненый спасатель
03 октября 2026, 10:21Россияне атаковали Северный мост в Киеве: движение на правый берег перекрыто
03 октября 2026, 09:54Силы ПВО обезвредили 131 из 157 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину
03 октября 2026, 09:36Певица SKYLERR выходит замуж: как любимый сделал ей предложение
03 октября 2026, 00:35Ведущая Леся Никитюк рассказала, о чем разговаривает с годовалым сыном
02 октября 2026, 23:55Цены на бензин пошли на убыль: что происходит на АЗС
02 октября 2026, 23:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
Все блоги »