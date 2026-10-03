Россияне ударили дронами по Изюму: возникли масштабные пожары, есть пострадавшие
Российские оккупанты нанесли два удара реактивными беспилотниками по городу Изюм на Харьковщине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Зафиксировано попадание на территории гражданского инфраструктурного объекта и в частном секторе.
В результате атаки пострадали четыре человека.
Удар нанес два очага пожаров – на инфраструктурном объекте и в двух частных двухэтажных домах. Общая площадь пожаров превысила 600 кв. м.
На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, медики и правоохранители.
Напомним, оккупанты нанесли удар беспилотником по пожарной части в Запорожье. Раненый спасатель.
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