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В результате вражеского удара на Северном мосту повреждена контактная сеть

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр КГГА.

На месте продолжаются ремонтные работы. Из-за этого движение транспорта ограничено: с левого на правый берег работают три полосы, а с правого на левый – одна.

После завершения ремонтных работ движение будет полностью возобновлено всеми полосами.

Напомним, утром 3 октября российские войска попали по Северному мосту в Киеве: движение было перекрыто.