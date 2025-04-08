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Об этом сообщает Министерство юстиции, передает RegioNews.

В Министерстве юстиции поделились статистикой по заключению браков в Украине за последнюю неделю. Оказалось, что за это время зарегистрировано 1870 браков по всей стране. В тройке лидеров оказались:

Киев – 522;

Днепропетровщина – 152;

Одесщина – 111.

Напомним, ранее в Опендатаботе говорили о том, что украинцы стали меньше жениться. В среднем за прошлый год в месяц женились 12,5 тысяч пар. За последние 10 лет это самый низкий показатель.