Где в Украине больше женятся: в Минюсте показали статистику
В Министерстве юстиции показали статистику заключения браков по регионам. Столица оказалась в лидерах
Об этом сообщает Министерство юстиции, передает RegioNews.
В Министерстве юстиции поделились статистикой по заключению браков в Украине за последнюю неделю. Оказалось, что за это время зарегистрировано 1870 браков по всей стране. В тройке лидеров оказались:
- Киев – 522;
- Днепропетровщина – 152;
- Одесщина – 111.
Напомним, ранее в Опендатаботе говорили о том, что украинцы стали меньше жениться. В среднем за прошлый год в месяц женились 12,5 тысяч пар. За последние 10 лет это самый низкий показатель.
Исследование показало, как война повлияла на количество заключенных браков в УкраинеВсе новости »
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